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Омбудсмен обратилась в СК после гибели жителя Екатеринбурга при задержании

По данным местных СМИ, мужчина, похитивший несколько рулонов обоев, оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии и был убит

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова направила обращение в Следственный комитет по ситуации со смертью жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании сотрудникам Росгвардии. Об этом она написала в Facebook.

"Обратилась в СК. История страшная", - написала Мерзлякова.

1 июня уральские СМИ сообщили, что житель Екатеринбурга, похитивший несколько рулонов обоев, оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии при задержании и был убит. По данным СМИ, мужчина был вооружен ножом и предметом, похожим на автомат, а до прибытия отряда Росгвардии распылил газовый баллончик в лицо сотруднику полиции.

В управление Росгвардии по Свердловской области направлен официальный запрос.

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