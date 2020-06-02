ТАСС, 2 июня. В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

"В настоящее время по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и убийстве задержан 39-летний мужчина", - сообщили в СК.

Подозреваемый оформил явку с повинной, с ним проводятся следственные действия.

В СК сообщили, что 31 мая отец ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее домой. Но по пути мужчина изнасиловал девочку, а затем столкнул ее в воду. "Данные обстоятельства подтверждены проведенной медицинской экспертизой", - отметили в СК.

О пропаже шестилетней Карины поздно вечером 31 мая сообщила ее бабушка. 1 июня тело ребенка обнаружили на дне Северо-Крымского канала - недалеко от места, где взрослые распивали спиртное. Ранее сообщалось, что отец девочки задержан по подозрению в оставлении в опасности своей дочери.