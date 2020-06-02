В Нижегородской области произошел разлив нефтепродуктов на Волге на площади 600 кв. м

ТАСС, 2 июня. Судно-буксир столкнулось с дамбой на Волге в Нижегородской области. В результате произошел разлив нефтепродуктов, загрязнена территория на площади 600 кв. м, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Росприроднадзора РФ.

"По имеющейся информации буксир, следовавший из Кстово в Череповец, при прохождении шлюзов совершил столкновение с дамбой и получил повреждение корпуса в районе машинного отделения, после чего был отбуксирован к береговой полосе. На протяжении предполагаемого маршрута буксировки также были зафиксированы признаки загрязнения реки. По предварительным оценкам, площадь загрязнения составляет порядка 600 кв. м", - отмечается в сообщении.

В связи с инцидентом межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия проводит административное расследование. Взяты пробы воды на нефтепродукты для установления размера причиненного вреда.

"Силами спасателей для минимизации вреда в акватории реки осуществляется установка боновых ограждений. Ситуация находится на особом контроле Росприроднадзора", - отмечается в сообщении.