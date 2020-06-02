{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Нижегородской области произошел разлив нефтепродуктов на Волге на площади 600 кв. м

Инцидент произошел в результате столкновения судна-буксира с дамбой

ТАСС, 2 июня. Судно-буксир столкнулось с дамбой на Волге в Нижегородской области. В результате произошел разлив нефтепродуктов, загрязнена территория на площади 600 кв. м, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Росприроднадзора РФ.

"По имеющейся информации буксир, следовавший из Кстово в Череповец, при прохождении шлюзов совершил столкновение с дамбой и получил повреждение корпуса в районе машинного отделения, после чего был отбуксирован к береговой полосе. На протяжении предполагаемого маршрута буксировки также были зафиксированы признаки загрязнения реки. По предварительным оценкам, площадь загрязнения составляет порядка 600 кв. м", - отмечается в сообщении.

В связи с инцидентом межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия проводит административное расследование. Взяты пробы воды на нефтепродукты для установления размера причиненного вреда.

"Силами спасателей для минимизации вреда в акватории реки осуществляется установка боновых ограждений. Ситуация находится на особом контроле Росприроднадзора", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияНижегородская область
Журналистка Фельгенгауэр обратилась в СК из-за задержания на пикете в поддержку Азара
Адвокат Федор Сирош сообщил, что его доверители просят СК проверить, не содержалось ли в действиях полицейских превышения полномочий и воспрепятствовании работе журналиста
Читать полностью