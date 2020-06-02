Суд не выпустил из СИЗО бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна по делу о хищениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу защиты бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна на продление его ареста в рамках судебного следствия по делу о получении взяток и мошенничестве при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу. Об этом ТАСС во вторник сообщил адвокат Оганесяна Дмитрий Попов.

"В удовлетворении жалобы нам было отказано", - сказал защитник.

В середине марта Куйбышевский районный суд Петербурга продлил арест Оганесяну, на тот момент срок меры пресечения у бывшего чиновника истекал 10 апреля. Ожидалось, что соответствующее ходатайство будет подано в начале апреля. Однако гособвинение решило заранее просить суд о продлении срока содержания под стражей Оганесяна до 10 июля, ходатайство было удовлетворено. Защита обжаловала это решение.

Оганесяну было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Вместе с Оганесяном фигурантами дела стали еще восемь человек, в числе которых бывший замглавы комитета по строительству города Александр Янчик. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

В прошлом году дело бывшего вице-губернатора было направлено в Смольнинский районный суд Петербурга, который постановил вернуть материалы в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. На тот момент Оганесян признавался, что присвоил не менее 28 млн рублей из выделенных средств на установку табло при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу, но выступал против возврата дела в прокуратуру. В рамках доследования Оганесяну предъявили обвинение в новой редакции, добавив к хищениям получение взятки.

Об уголовном деле

Оганесян занимал пост вице-губернатора Петербурга по строительству с 2013 по 2015 годы и курировал строительство стадиона "Газпром-Арена" на Крестовском острове.

По версии следствия, Оганесян и бывший замглавы комитета по строительству Янчик создали организованную преступную группу, получили от руководителя компании "Театрально - декорационные мастерские" (ТДМ) взятку более чем в 22 млн рублей, которая была выплачена за содействие в заключении контракта на установку табло для стадиона. Кроме того, еще 50 млн рублей аванса были направлены на счета ТДМ.

Следствие считает, что Оганесян участвовал в хищении аванса, его действия были квалифицированы по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Еще одну взятку, по версии следствия, бывший чиновник получил от руководителя компании "Стройэлектромонтаж-5" Василия Сливкина (через его сына Кирилла Сливкина) за помощь при заключении контрактов на художественную подсветку стадиона.