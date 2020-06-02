Суд приговорил двух бизнесменов по делу о хищениях при строительстве объектов Минобороны

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении предпринимателей Кадыра Караханова и Арсена Ошакбаева в рамках уголовного дела о хищениях свыше 1 млрд рублей при строительстве и реконструкции объектов Министерства обороны РФ. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова, Караханову назначено 8 лет колонии, а Ошакбаеву - 4 года колонии.

"Ошакбаев признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года колонии общего режима. Караханов признан виновным в совершении трех преступлений по статье мошенничество и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в колонии строгого режима, со штрафом в размере полуторакратной суммы взятки - 6 789 033 рубля", - сказала собеседница агентства. Ошкабаев находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении и был взят под стражу в зале суда.

Кроме того, в качестве дополнительного наказания суд лишил предпринимателей права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях - Ошакбаева на 2 года, а Караханова - на 3 года. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Судебный акт в отношении бизнесменов оглашался 3 дня.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил еще одного фигуранта дела - бывшего заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) РФ Александра Бурякова к 5 годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. 21 ноября 2018 года Мосгорсуд смягчил ему приговор до 4 лет и 9 месяцев колонии. Фигурант признал вину и заключил сделку со следствием, в этой связи его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке.

Как установил суд, Буряков совершил три эпизода хищения бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов Минобороны РФ в Москве и Тверской области в 2013-2015 годах. В рамках основного уголовного дела, из которого было выделено дело Бурякова, проходили бывший первый заместитель директора Спецстроя Александр Загорулько, осужденный на 8 лет колонии строгого режима (Мосгорсуд снизил срок до 6 лет колонии) и предприниматели Караханов и Ошакбаев. Всего фигурантам инкриминируется хищение свыше 1 млрд рублей.