Житель Подмосковья обвиняется в создании религиозной экстремистской организации

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Следователи предъявили жителю Подмосковья обвинение в организации религиозной экстремистской организации и вербовке ее участников. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, 33-летний обвиняемый с августа по ноябрь 2019 года организовал на территории населенного пункта Одинцовского городского округа работу объединения, входящего в структуру религиозной организации, деятельность которой по решению Верховного Суда признана экстремистской и запрещена на территории России", - сообщила Врадий.

Мужчина проводил собрания участников запрещенной организации, где рассказывал им содержание религиозной литературы, а также вербовал новых участников.

Ему предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2, ч. 1.1 ст. 282.2). В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Следователи провели пять обысков, в ходе которых были изъяты телефоны, планшеты и компьютеры, а также рукописные лекции и записки с призывом к участию в указанной экстремистской организации. Допрошен ряд свидетелей.

Причастность обвиняемого к экстремизму удалось установить совместно с сотрудниками департамента военной контрразведки ФСБ России и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области.