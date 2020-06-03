Защита осужденного за изнасилование бывшего полицейского из Уфы обжалует приговор

УФА, 3 июня. /ТАСС/. Защита бывшего полицейского Павла Яромчука, которому Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор о лишении свободы, сократив срок на два года, обжалует это решение. Два других фигуранта уголовного дела были оправданы, сообщил ТАСС адвокат Наиль Багаутдинов.

Кировский суд Уфы 26 декабря 2019 года приговорил за изнасилование дознавательницы бывших полицейских Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева к 7 годам лишения свободы, Яромчука - к 6 годам, также обязав их выплатить потерпевшей 3 млн рублей. Прокуратура просила ужесточить наказание, а также лишить подсудимых специальных званий. В среду Верховный суд республики оправдал Галиева и Матвеева и снизил срок лишения свободы для Яромчука до 4 лет.

"Мы также не согласны с тем, что Яромчук виновен. Сегодня была озвучена только резолютивная часть приговора, мотивированное решение будет изготовлено в течение трех суток, мы его получим, почитаем, что суд усмотрел, и обжалуем. Мы по-прежнему считаем, что нет никаких доказательств [вины Яромчука], как и в отношении оправданных фигурантов дела", - сообщил Багаутдинов, добавив, что Яромчук взят под стражу и этапирован в изолятор временного содержания. Ранее обвиняемый оставался под домашним арестом.

Адвокат потерпевшей Ирина Валиева сообщила ТАСС, что намерена обжаловать приговор Верховного суда Башкирии. "Все трое совершили это преступление, понести наказание должны все трое. Приговор Яромчука, конечно, мягкий, не соответствует тому, что он совершил. Моральный вред тоже не соответствует сумме, возмещенной судом. Я буду обжаловать в кассационной инстанции решение", - заявила Валиева.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Фигурантов дела уволили из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Полицейских арестовали 6 ноября 2018 года. В апреле 2019 года Яромчука по решению суда перевели под домашний арест, аналогичная мера пресечения в мае 2019-го была избрана двум другим фигурантам дела. Суд рассматривал дело с июля 2019 года, фигуранты не признали вину.