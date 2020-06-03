Движение на Филевской линии московского метро приостановлено из-за упавшего на пути дерева

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Движение поездов между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская" Филевской линии московского метро приостановлено из-за падения дерева на пути. Об этом сообщается в среду в официальном телеграм-канале столичной подземки.

"На Филевской линии (4) временно нет движения поездов между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская" - на пути упало дерево. Пассажирам угрозы нет, службы метро работают над восстановлением (потребуется около 15-20 минут)", - говорится в публикации.

Уточняется, что для проезда пассажиры могут воспользоваться Арбатско-Покровской линией.