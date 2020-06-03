Осужденный по делу "Сети" в Пензе заявил, что не был знаком с фигурантами из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Осужденный по делу террористической организации "Сеть" в Пензе Михаил Кульков в рамках допроса на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в Петербурге заявил, что до возбуждения уголовного дела не был знаком с фигурантами петербургского дела Виктором Филинковым и Юлием Бояршиновым, передает корреспондент ТАСС.

"Филинкова видел в суде. До возбуждения уголовного дела не общался. Про Бояршинова слышал после ареста. Лично не был знаком", - сказал Кульков, выступая на заседании в среду по видеоконференцсвязи.

Он также заявил, что о самой террористической организации "Сеть" узнал после задержания двух других пензенских фигурантов дела. Кульков подчеркнул, что никакого отношения к этому сообществу не имел.

На заседании во вторник следователь УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Геннадий Беляев сообщил, что Филинков добровольно давал показания на стадии следствия. Ранее подсудимый заявлял, что на стадии следствия давал признательные показания под давлением правоохранительных органов, свою вину он не признает.

Адвокаты Филинкова и Бояршинова организовали онлайн-трансляцию заседания с мобильного телефона. Слушатели в здания судов города не допускаются, таким образом, дело "Сети", выездное рассмотрение по которому судьи Второго Западного окружного военного суда из Москвы возобновили 25 мая в Петербурге, проходит без слушателей.

О деле "Сети"

Оба фигуранта из Петербурга обвиняются по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ.

10 февраля по делу "Сети" в Пензе были осуждены Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурский и Пчелинцев были признаны виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальные - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков. Фигуранты были осуждены на сроки от 6 до 18 лет колонии, все они подали апелляционные жалобы на приговор.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима.