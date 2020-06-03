Подозреваемому в убийстве шестилетней девочки в Крыму предъявили обвинение

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение 39-летнему мужчине в убийстве шестилетней девочки в Крыму. Об этом сообщили в среду в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю 39-летнему жителю поселка Ленино предъявлено обвинение в совершении изнасилования 6-летней девочки, насильственных действий сексуального характера и убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера", - говорится в сообщении.

Мужчина признался в совершении преступления. "В ходе допроса он дал следователям признательные показания, признав вину в полном объеме, а в рамках проведенного следственного эксперимента на местности рассказал и показал, как совершал преступления", - сообщается в пресс-релизе.

Эксперты также установили, что смерть девочки наступила от утопления. "Мужчина, используя беспомощное состояние ребенка, совершил в отношении нее преступления сексуального характера. Затем, понимая, что девочка не умеет плавать, столкнул ее в воду, в результате этого наступила ее смерть от утопления", - сказано в сообщении.

Следствие попросило суд арестовать задержанного. "Установлено, что 39-летний мужчина ранее неоднократно судим за различные преступления: кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование, последний раз освободился из колонии в мае 2019 года", - уточняется в сообщении.

31 мая отец ребенка, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее домой. По пути мужчина совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, затем столкнул ее в воду. 1 июня тело ребенка было обнаружено на дне Северо-Крымского канала - недалеко от места, где взрослые распивали спиртное.