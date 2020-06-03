Суд приговорил к условному сроку москвича за угрозы правоохранителям в соцсети

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы приговорил к двум годам колонии условно москвича Игоря Клюева, обвиняемого в возбуждении ненависти и призывах к расправе над работниками правоохранительных органов и их родственниками в соцсети. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Клюев признан виновным по ч. 2 ст. 282 (действия, направленные на возбуждение ненависти в отношении группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные с использованием средств информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком три года, с возложением дополнительных обязанностей", - сказали в суде.

В ходе судебного заседания Клюев признал вину, его дело слушалось в особом порядке.

В сентябре прошлого года Пресненский суд Москвы признал виновным блогера Владислава Синицу по аналогичному делу (по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ) и приговорил его к пяти годам заключения с отбыванием в колонии общего режима. Защита блогера направила жалобу на приговор в ЕСПЧ. Судом было установлено, что Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter под псевдонимом Макс Стеклов. 31 июля 2019 года под записью в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, он оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Установлено также, что он разместил в открытом доступе на своей странице текст, который аудиторией мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии.