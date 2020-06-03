Три человека пострадали при столкновении пяти машин в центре Москвы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пять легковушек столкнулись на пересечении Садового кольца и улицы Малой Дмитровки в Москве. Пострадали, по предварительным данным, три человека, сообщил ТАСС источник в экстренных службах в среду.

"ДТП с участием пяти легковых автомобилей произошло на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки. По предварительной информации, три человека пострадали. Один госпитализирован, двое от госпитализации отказались. На месте работают сотрудники скорой помощи и ГАИ", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции добавили ТАСС, что на месте происшествия затруднено движение.

Центра организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовал автомобилистам объезжать место аварии.

"Пять автомобилей столкнулись в районе ул. Малая Дмитровка, 23/15 стр 1. Погибших нет. Движение затруднено, просим заранее планировать маршрут и объезжать", - сказали в пресс-службе.

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