Суд отпустил из-под домашнего ареста экс-главу ярославской торгово-промышленной палаты

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Ярославский областной суд отпустил из-под домашнего ареста бывшего президента торгово-промышленной палаты Ярославской области (ЯрТПП), директора предприятия "Завод дорожных машин" Павла Кузнецова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь суда Ольга Козлова.

"Ярославский областной суд отменил постановление Рыбинского городского суда Ярославской области от 13 мая 2020 года, которым Павлу Кузнецову, директору ООО "Завод дорожных машин", обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, была продлена мера пресечения в виде домашнего ареста, в удовлетворении ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого Павла Кузнецова отказал", - сказала Козлова.

14 сентября 2019 года по решению Рыбинского городского суда Кузнецов был арестован. 30 сентября областной суд изменил меру пресечения на домашний арест, в дальнейшем эта мера продлевалась.

Кузнецов обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Правоохранительные органы не уточняют сумму хищения. По данным местных СМИ, Кузнецов подозревается в хищении 200 млн рублей.

ООО "Завод дорожных машин" занимается серийным производством дорожной уплотняющей техники, автогрейдеров, снегопогрузчиков, компакторов для полигонов ТБО и фронтальных погрузчиков. Предприятие находится в Рыбинске Ярославской области. На заводе работают более 150 человек.