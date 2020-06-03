{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Оренбурге задержали замначальника управления капитального строительства

Станислав Емельянов отстранен от занимаемой должности

ОРЕНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Заместитель начальника управления капитального строительства Оренбурга Станислав Емельянов задержан правоохранительными органами, он отстранен от занимаемой должности. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе администрации Оренбурга.

"Заместитель начальника Муниципального бюджетного учреждения "УКС" отстранен от занимаемой должности. <…> Станислав Емельянов сейчас задержан правоохранительными органами. В его отношении проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

В региональном СУ СК оперативно подтвердить ТАСС данные о задержании чиновника не смогли. "Какая-либо информация подобного рода будет предоставлена позднее", - сказал представитель ведомства.

В среду следователи провели обыски в мэрии Оренбурга. Ранее СК по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц управления организации дорожного движения администрации Оренбурга и муниципального бюджетного учреждения "Центр организации дорожного движения" города.

Теги
РоссияОренбургская область
Три человека погибли при проведении работ в канализации в пансионате под Самарой
Еще одного пострадавшего доставили в больницу
Читать полностью