В Оренбурге задержали замначальника управления капитального строительства

ОРЕНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Заместитель начальника управления капитального строительства Оренбурга Станислав Емельянов задержан правоохранительными органами, он отстранен от занимаемой должности. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе администрации Оренбурга.

"Заместитель начальника Муниципального бюджетного учреждения "УКС" отстранен от занимаемой должности. <…> Станислав Емельянов сейчас задержан правоохранительными органами. В его отношении проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

В региональном СУ СК оперативно подтвердить ТАСС данные о задержании чиновника не смогли. "Какая-либо информация подобного рода будет предоставлена позднее", - сказал представитель ведомства.

В среду следователи провели обыски в мэрии Оренбурга. Ранее СК по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц управления организации дорожного движения администрации Оренбурга и муниципального бюджетного учреждения "Центр организации дорожного движения" города.