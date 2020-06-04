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СМИ: автомобиль въехал в террасу кафе в Нидерландах

Шесть человек получили травмы

ГААГА, 4 июня. /ТАСС/. Автомобиль въехал в террасу кафе в голландском городе Геннеп (провинция Лимбург). Шесть человек получили травмы, сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, инцидент произошел в среду вечером. Пятерым пострадавшим помощь была оказана на месте, один человек направлен в близлежащую больницу, угрозы его жизни нет.

Водитель автомобиля задержан, полиция ведет его допрос. Пока остается неизвестным, специально ли он въехал в террасу или это был несчастный случай.

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