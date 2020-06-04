Замглавы управления капстроительства в Оренбурге стал фигурантом четырех уголовных дел

ОРЕНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела в отношении заместителя начальника муниципального учреждения "Управление капитального строительства" Оренбурга из-за получения взяток, его также подозревают в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности с причинением крупного ущерба. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте ведомства,

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждены три уголовных дела в отношении заместителя начальника муниципального бюджетного учреждения "Управление капитального строительства" по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, совершенное с вымогательством взятки"), а также уголовное дело по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности должностными лицами администрации города Оренбург и муниципального бюджетного учреждения "Управление капитального строительства" по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности с причинением крупного ущерба"), в рамках которого фигурант уголовных дел о взятках также имеет статус подозреваемого", - сказано в сообщении.

В среду пресс-служба администрации Оренбурга сообщила, что заместитель начальника муниципального бюджетного учреждения "УКС" Станислав Емельянов отстранен от занимаемой должности, правоохранители задержали его. Также ранее СК сообщал о проведении обысков в мэрии областного центра.

Данные следствия

По данным следствия, с 2015 по 2019 год, подозреваемый получил от руководителей организации свыше 1,14 млн рублей за беспрепятственное подписание документов о выполненных работах. При приемке выполненных работ по договорам между коммерческими организациями и муниципальными учреждениями он мог угрожать причинить ущерб законным интересам трех организации, осуществляющих свою деятельность в сфере строительно-ремонтных работ. При этом он требовал передать ему взятки.

В пресс-службе полиции региона уточнили, что факт получения взятки в крупном размере должностным лицом муниципального предприятия выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области. "Сотрудниками полиции установлено, что задержанный в период с апреля 2016 года получал от директора одной из строительных компаний денежные средства, обещая в дальнейшем оказывать ей общее покровительство. В результате в период до сентября 2017 года злоумышленник получил незаконное вознаграждение в сумме 144 тыс. 300 рублей за общее покровительство предпринимательской деятельности", - сообщили в ведомстве про один из эпизодов дела.

Кроме того, следствие установило, что чиновники администрации Оренбурга и муниципального учреждения при приемке выполненных работ по контрактам в период с сентября 2019 года по настоящее время уклонялись от подписания актов выполненных работ. При этом фактически строительная организация исполнила обязательства в полном объеме в соответствии с условиями контрактов, а должностные лица хотели получить часть денег от цены муниципального контракта. В результате эта организация понесла ущерб на сумму свыше 1,75 млн рублей, была вынуждена обратиться в суд за защитой нарушенных прав и приостановила свою финансово-хозяйственную деятельность, отмечается в сообщении ведомства.

"В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, в рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, проведены обыски, подозреваемый задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ", - добавили в следственном управлении СК по Оренбургской области.

В новость внесены изменения (10:19 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца.