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В Пермском крае десятилетний мальчик потерялся в лесу

Поисковая операция проходит в сложных условиях - в труднопроходимых участках леса и на болотистой местности

ПЕРМЬ, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции, МЧС, следователи и волонтеры вышли на поиски десятилетнего мальчика из поселка Лель Пермского края, который вечером в среду уехал в лес на велосипеде и не вернулся. Об этом в четверг сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

"По указанию начальника регионального МВД на место происшествия направлены сотрудники близлежащих территориальных отделов полиции, краевой столицы, кинологи со служебно-разыскными собаками", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что поиск осложняется таежной и болотистой местностью, труднопроходимыми участками.

По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, ночью в регионе были заморозки до минус двух градусов.

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