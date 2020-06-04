В Пермском крае десятилетний мальчик потерялся в лесу

ПЕРМЬ, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции, МЧС, следователи и волонтеры вышли на поиски десятилетнего мальчика из поселка Лель Пермского края, который вечером в среду уехал в лес на велосипеде и не вернулся. Об этом в четверг сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

"По указанию начальника регионального МВД на место происшествия направлены сотрудники близлежащих территориальных отделов полиции, краевой столицы, кинологи со служебно-разыскными собаками", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что поиск осложняется таежной и болотистой местностью, труднопроходимыми участками.

По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, ночью в регионе были заморозки до минус двух градусов.