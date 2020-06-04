Суд вернул прокурору дело о взрывах на заводе в Дзержинске

ТАСС, 4 июня. Дзержинский городской суд Нижегородской области вернул прокурору уголовное дело о взрывах на заводе имени Свердлова 31 августа 2018 года, в результате которых погибли шесть человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции региона.

"Постановлением Дзержинского городского суда уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий рассмотрения дела судом. Установлено, что в ходе расследования уголовного дела органами следствия допущены нарушения требований уголовно-процессуального законодательства РФ", - отмечается в сообщении.

Фигурантом уголовного дела является начальник участка цеха № 19 завода. Женщину обвиняют в том, что она нарушила правила безопасности во взрывоопасном цехе: процесс переупаковывания мин был нарушен, что не позволило своевременно выявить в них дефекты.

Это привело к тому, что 31 августа 2018 года произошло три взрыва, после чего начался пожар. В результате погибли шесть работников предприятия, а также был разрушен производственный участок. Ущерб превысил 48 млн рублей.