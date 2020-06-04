В Петербурге из-за смерти пациентки после пластики задержали хирурга частной клиники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Учредитель и хирург частной клиники в Василеостровском районе Санкт-Петербурга задержан по факту смерти пациентки после пластической операции. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, задержанный является учредителем частной клиники на Васильевском острове, там же он работает хирургом. Следователи считают, что он незаконно сделал женщине пластическую операцию, после чего она умерла. Лицензии на проведение пластических операций в стационарных условиях у клиники, по данным СК, не было.

Ранее в СК сообщили, что операция была проведена женщине в конце мая. Через два дня после операции состояние женщины ухудшилось, она была госпитализирована в государственную больницу, где в итоге умерла спустя сутки. По предварительным данным, женщина умерла от септического шока на фоне кровопотери.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека"). По этой статье виновному может грозить до шести лет колонии.