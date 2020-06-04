В Липецке арестовали замдиректора дорожного агентства, подозреваемого во взяточничестве

ТАСС, 4 июня. Советский районный суд Липецка арестовал на два месяца заместителя дорожного агентства региона, подозреваемого в получении взятки в 2,6 млн рублей. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры по Липецкой области.

"Чиновник, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, заключен под стражу. Подозреваемому заместителю директора областного казенного учреждения "Дорожное агентство Липецкой области" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг был задержан и директор казенного учреждения "Дорожное агентство Липецкой области", он написал явку с повинной. По данным следствия, 26 мая замдиректора агентства передал директору 200 тыс. рублей взятки от предпринимателя за то, что ему помогут в заключении госконтрактов. В результате этой информации в отношении замдиректора учреждения было возбуждено второе уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в крупном размере").