В Подмосковье арестовали бывшего полицейского, насмерть сбившего мужчину

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Суд арестовал бывшего полицейского, насмерть сбившего мужчину в Егорьевске. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительным данным следствия, 2 июня 34-летний сотрудник полиции двигался на автомобиле по автодороге в Егорьевском городском округе. Ввиду плохих погодных условий и темного времени суток, а также из-за переключения внимания на рядом сидящего пассажира, он совершил наезд на 40-летнего мужчину", - сообщила Врадий.

Водитель скрылся с места аварии, не сообщив о ДТП в полицию и скорую помощь. Потерпевший скончался на месте в результате черепно-мозговой травмы. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть мужчины и сопряженное с оставлением места ДТП (п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ). На допросе он полностью признал вину.

Следователь осмотрел место происшествия и допросил ряд свидетелей. Назначены судебно-медицинская, судебно-генетическая, автотехническая и судебно-трасологическая экспертизы.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве добавили, что сотрудник ехал на личном автомобиле в свободное от службы время. После аварии полицейский был уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

В новость были внесены изменения (17:01 время мск) — добавлены подробности по тексту.