В зоне паводков под Мурманском ввели режим ЧС

МУРМАНСК, 4 июня. /ТАСС/. Власти Кольского района Мурманской области, где ранее паводок привел к обрушению железнодорожного моста, ввели из-за выхода реки Кола из берегов межмуниципальный режим ЧС. Для эвакуированных жителей открыт пункт временного размещения (ПВР), сообщил в четверг ТАСС глава Кольского района Александр Лихолат.

"Из-за паводка и подтопления домов в Кильдинстрое администрация Кольского района сегодня с 14:30 ввела межмуниципальный режим ЧС. Вдоль берега реки Кола располагаются 110 частных домов, из них 26 подтоплено. За счет резервных средств администрации Кольского района уже развернут пункт временного пребывания в поселке Кильдинстрой на базе хостела, там предусмотрено питание, туда уже обратились за помощью 14 человек", - сказал Лихолат.

По его словам, в районе подтопления дежурят группы МЧС, с использованием лодок и тяжелых квадроциклов они эвакуируют людей с подтопленных участков, расположенных в непосредственной близости к реке.

Заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин назвал ситуацию с паводком в Кольском районе неблагоприятной, по его данным, уровень в реке продолжает расти.

"У нас ухудшается, к сожалению, ситуация, связанная с паводком на реке Кола. По состоянию на сегодняшнее утро, уровень воды составил 392 см, он прошел точку, которая называется неблагоприятным явлением. Оно наступает на уровне 370 см, и по тем оперативным данным, которые у нас есть, к вечеру уровень воды может преодолеть отметку в 400 см. Это называется у наших коллег, которые занимаются чрезвычайными ситуациями, опасным явлением", - сказал Сердечкин.

В понедельник,1 июня, из-за паводка в Кольском районе под Мурманском обрушился железнодорожный мост через реку Кола, в результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано. В связи с закрытием моста пассажиров к поездам дальнего следования доставляют на станцию Выходной. К восстановлению железнодорожного сообщения подключили железнодорожные войска Министерства обороны России. Обрушившийся железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году.