В Пермском крае возбудили уголовное дело после пропажи десятилетнего мальчика

ПЕРМЬ, 4 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после пропажи десятилетнего мальчика, который в среду вечером уехал на велосипеде в лес в поселке Лель Гайнского округа Пермского края и не вернулся домой. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В настоящее время по данному факту для максимально полного, всестороннего и оперативного выяснения всех обстоятельств исчезновения и установления местонахождения без вести пропавшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказано в сообщении.

По данным следователей, в среду вечером мальчик уехал на велосипеде с двумя несовершеннолетними приятелями, но позже те ушли домой пешком. В поисках принимают участие сотрудники Росгвардии, МЧС, полиции, администрации, волонтеры и местные жители. Действия осложняются таежной и болотистой местностью, труднопроходимыми участками.