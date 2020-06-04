Суд: экс-замглавы Генштаба пытался выкупить у прокуроров материалы своего уголовного дела

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Бывший замглавы Генштаба РФ генерал-полковник Халил Арсланов, обвиняемый в крупном мошенничестве, пытался за деньги получить информацию о ходе своего уголовного дела от сотрудников военной прокуратуры. Об этом заявил судья 235-го Гарнизонного военного суда Илья Романенков, который в четверг рассматривает вопрос о продлении ареста Арсланова.

"Согласно материалам оперативно-разыскной деятельности, Арсланов встречался с бывшими и действующими сотрудниками Главной военной прокуратуры и предлагал за денежное вознаграждение передать ему сведения о его уголовном деле", - зачитал судья материалы дела.

"Все это выдумано и сфальсифицировано, ваша честь",- кратко прокомментировал это заявление Арсланов.

Ранее суд продлил арест Арсланова до 6 июня. Сторона защиты просила о переводе генерала под домашний арест из-за проблем со здоровьем и необходимости покинуть СИЗО на время эпидемии коронавирусной инфекции. В свою очередь следователь заявил, что Арсланов, находясь на свободе, может повлиять на участников процесса или иным образом воспрепятствовать следствию. С его доводами согласился и прокурор Главной военной прокуратуры.

По версии следствия, генерал причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на 191,5 млн и 6,5 млрд рублей.

Арсланова также считают причастным к уголовному делу АО "Воентелеком", возбужденному в 2013 году. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции и получения за оказание услуг двойной платы. Сумма ущерба по этому делу составляет 460 млн рублей.