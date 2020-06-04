Подросток погиб в ДТП под Саратовом

САРАТОВ, 4 июня. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб подросток, а еще двое несовершеннолетних получили травмы, произошла в Саратовской области в четверг, сообщает ГИБДД региона.

"Авария произошла в Марксовском районе на территории садоводческого товарищества. Несовершеннолетний водитель 2004 года рождения автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил наезд на припаркованную автомашину Lada, а затем наезд на столб", - говорится в сообщении пресс-службы.

В результате ДТП пассажир ВАЗ-2114 - мальчик 2004 года рождения - от полученных травм погиб на месте, еще два несовершеннолетних из этого автомобиля с травмами доставлены в лечебное учреждение.