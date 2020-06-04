В Подмосковье в пятиэтажном доме произошел взрыв газа

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Газ взорвался в жилом доме в подмосковной Ивантеевке, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Около 17:19 мск в Ивантеевке, на улице Смурикова, 15, произошел взрыв газа в пятиэтажном доме жилом на последнем этаже. Пострадала женщина", - сказал собеседник агентства.

Из дома эвакуировано более 30 человек, включая ребенка. После взрыва произошел пожар на площади 10 кв. м, он был ликвидирован. Выбиты окна и стены между квартирами.

В новость были внесены изменения (19:16 мск) — добавлены подробности по тексту.