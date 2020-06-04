Суд арестовал предполагаемого взяткодателя по делу чиновника Минпромторга

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО генерального директора компании "Нижегородское авиационное общество" Василия Клепалова, обвиняемого в даче двух взяток начальнику одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли РФ Ризвану Гайрбекову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Хамовнического суда Москвы в отношении Клепалова Василия Петровича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

В настоящее время Хамовнический суд Москвы решает вопрос об избрании Гайрбекову меры пресечения в виде заключения под стражу. Заместитель начальника второго управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Сергей Гармаш, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве и давший признательные показания, уже отправлен в четверг под домашний арест. Общая сумма взяток по делу составляет, по данным источника, 4,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц было возбуждено в середине марта следственным управлением по Центральному административному округу ГСУ СК России по Москве. Гайрбеков является государственным советником Российской Федерации 3-го класса.