Власти задержали 26 участников беспорядков в Мексике

МЕХИКО, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу более 20 участников беспорядков, устроенных в четверг в центре Гвадалахары, столицы штата Халиско на западе Мексики. Об этом сообщили в своем Twitter городские власти.

"К настоящему времени за совершение актов вандализма и нападения на сотрудников полиции были задержаны 26 человек", - говорится в записи. Администрация мегаполиса также осудила агрессию в отношении стража порядка по имени Рудольфо Эссау, получившего ожоги во время столкновений с манифестантами. Состояние пострадавшего в настоящее время оценивается как стабильное.

Массовые нарушения общественного порядка произошли в ходе акции протеста, участники которой требовали прояснить обстоятельства смерти задержанного рабочего по имени Джованни Лопес. Он был взят под стражу в начале мая в одном из пригородов Гвадалахары. В полицейском участке его, предположительно, избили, из-за полученных травм он позднее умер в больнице.

Губернатор региона Энрике Альфаро 3 июня заявил, что прокуратура штата приступила к прояснению обстоятельств случившегося. Он подчеркнул, что в том случае, если вина полицейских будет установлена, они ответят по всей строгости закона.

В соседних США в последние дни многие города охватили массовые протесты и беспорядки. Поводом для них послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда после задержания 25 мая. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия. В некоторых городах, в том числе в Нью-Йорке, был введен комендантский час.