В Москве полицейские и спецназовцы пресекли вечеринку с 50 участниками

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли дискотеку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"Полицейские при поддержке ОСН "Гром" пресекли проведение несанкционированного досугового мероприятия. Полицейскими в арендуемом помещении на Варшавском шоссе было установлено более 50 граждан, присутствовавших на дискотеке. В отношении 48 лиц были составлены протоколы по статье 3.18.1 КоАП г. Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города), - сказал Васенин.

У двоих посетителей было найдено наркотическое вещество мефедрон, в их отношении возбудили уголовные дела за незаконное хранение наркотиков. Также в помещении было найдено еще два свертка с мефедроном, их хозяин установлен и будет привлечен к уголовной ответственности.

Полиция установила, что организатором вечеринки был житель Московской области. Сейчас сотрудники ищут собственников помещения, чтобы привлечь их к административной ответственности.