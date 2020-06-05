Суд в Петербурге отправил под домашний арест врача по делу о смерти женщины после пластики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест хирурга и учредителя частной клиники на Васильевском острове, после пластической операции в которой умерла женщина, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Гурама Папиашвили, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее смерть человека")", - говорится в сообщении.

Под домашним арестом он пробудет до 3 августа, сам арестованный не возражал против такой меры на суде.

Ранее в СК сообщили, что в Петербурге умерла женщина после пластической операции в частной клинике. Операция была проведена женщине в конце мая, через два дня ее состояние ухудшилось, она была госпитализирована в государственную больницу, где в итоге скончалась спустя сутки. По предварительным данным, женщина умерла от септического шока на фоне кровопотери.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. Позже следователи задержали хирурга, который также является учредителем клиники.