В Гомеле задержали претендента на пост президента Белоруссии Владимира Непомнящих

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали в Гомеле претендента на пост президента страны Владимира Непомнящих. Об этом сообщил в пятницу сайт Объединенной гражданской партии (ОГП) со ссылкой на своего активиста в Гомеле Василия Полякова.

"Задержали Владимира Непомнящих, везут в Центральный РОВД Гомеля. Говорят, есть протокол", - утверждает партия.

В правоохранительных органах пока не комментируют факт задержания потенциального участника президентской кампании.

Инициативная группа по сбору подписей для выдвижения кандидатом в президенты Владимира Непомнящих была зарегистрирована Центризбиркомом в количестве 125 человек. Всего к сбору подписей 21 мая приступили 15 групп, затем один из претендентов отказался от участия в выборах. Сбор подписей завершится 19 июня, регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля. Президентские выборы состоятся 9 августа.