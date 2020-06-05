В Москве задержали виновника массового ДТП на Садовом кольце 3 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции задержали виновника массовой аварии на Садовом кольце, которая произошла 3 июня. Возбуждено административное дело о езде в пьяном виде, сообщили ТАСС в пресс-службе московского управления ведомства.

Ранее сообщалось, что 3 июня на Садовом кольце столкнулись шесть машин. Виновник аварии бросил свой автомобиль и скрылся.

"Виновник столкновения шести транспортных средств, в результате которого пострадал человек, задержан сотрудниками столичной Госавтоинспекции на территории Московской области. Виновник аварии до приезда нарядов ДПС покинул место происшествия. Позднее его личность была установлена. Им оказался 39-летний приезжий", - рассказали в пресс-службе.

На мужчину составили несколько административных протоколов за нарушение сразу нескольких правил дорожного движения. Также возбуждены три дела об административных правонарушениях: за нарушение ПДД, повлекшее средний вред здоровью, оставление места ДТП и езду в пьяном виде.