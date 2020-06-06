Небольшой самолет разбился в США, погибли пять человек

ТАСС, 6 июня. /ТАСС/. Не менее пяти человек, включая двоих детей, погибли в пятницу при крушении небольшого самолета на севере американского штата Джорджия. Об этом со ссылкой на шерифа местной полиции сообщило местное подразделение телекомпании Fox.

По его данным, на борту находился пилот и четыре члена семьи, летевшие из штата Флорида в штат Индиана на похороны. Никто из них не выжил.

Как отмечает Федеральное управление гражданской авиации США, самолет попал в шторм, однако на данный момент невозможно сказать, что именно он послужил причиной трагедии. Другие подробности инцидента не приводятся.