СК возбудил дело об убийстве после исчезновения шестилетнего ребенка в Башкирии

ТАСС, 6 июня. Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения ребенка в Башкирии. Об этом сообщает в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Предварительно установлено, что днем 5 июня мальчик ушел из дома в деревне Урмантау в неизвестном направлении. Родители ребенка, заметив его отсутствие, начали поиски, после чего обратились в правоохранительные органы.

"В целях всестороннего расследования и проведения более эффективных следственных мероприятий, направленных на установление места нахождения пропавшего без вести 6-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, ранее мальчик уже самовольно уходил, его нашли родители и односельчане в лесном массиве.

"В настоящее время в районе исчезновения осуществляются поиски ребенка, координируемые оперативным штабом из числа сотрудников регионального следственного управления СК России, МВД, МЧС и волонтеров поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". К поискам также привлечено значительное количество добровольцев из числа односельчан", - отмечается в сообщении.

Также задействована специальная криминалистическая техника, исследуется территория деревни, прилегающие участки, в том числе лесной массив и река. Следователи допрашивают членов семьи ребенка и односельчан, изучают жилищно-бытовые условия его проживания, взаимоотношения в семье.