На юге Москвы пострадал один человек в ходе конфликта со стрельбой

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел во дворе жилого дома на Михневской улице на юге Москвы, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 04:00 возле дома 9, корпус 1 на Михневской улице между двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников из травматического пистолета совершил несколько выстрелов в сторону оппонента. В результате пострадавший госпитализирован, а стрелявший доставлен в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

В связи с инцидентом проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.