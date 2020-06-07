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На юге Москвы пострадал один человек в ходе конфликта со стрельбой

Инцидент произошел на улице Михневской, выстрелы были произведены из травматического пистолета

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел во дворе жилого дома на Михневской улице на юге Москвы, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 04:00 возле дома 9, корпус 1 на Михневской улице между двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников из травматического пистолета совершил несколько выстрелов в сторону оппонента. В результате пострадавший госпитализирован, а стрелявший доставлен в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

В связи с инцидентом проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

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