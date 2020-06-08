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В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов

Инцидент произошел 30 мая у отделения Сбербанка на улице Щорса. Двое пострадавших получили тяжелые ранения

КРАСНОЯРСК, 8 июня. /ТАСС/. Подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске задержаны. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МВД.

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Вооруженное нападение на машину инкассаторов было совершено утром 30 мая у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске. Двое инкассаторов получили тяжелые ранения.

"Задержаны все подозреваемые в нападении на инкассаторов", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивала троих мужчин по подозрению в совершении преступления. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), санкция которой предполагает до десяти лет лишения свободы.

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