СМИ: в Сиэтле машина въехала в толпу протестующих. Водитель открыл огонь

ТАСС, 8 июня. Автомобиль въехал в воскресенье вечером в толпу участников акции протеста в городе Сиэтл (штат Вашингтон), водитель вышел из машины и начал стрелять. Об этом сообщила газета The Seattle Times.

По ее данным, в результате стрельбы пострадал один человек. Он доставлен в больницу и находится в стабильном состоянии.

Водитель задержан. Полиция расследует происшествие.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих регионах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения. К наведению порядка зачастую привлекалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах вводился комендантский час.