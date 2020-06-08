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В районе Саратова ликвидировано нефтяное пятно

Причины появления пятна устанавливаются

САРАТОВ, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали нефтяное пятно, обнаруженное на Волге в районе Саратова в минувшую субботу, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Саратовской области ранее организовала проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в Волге в районе Саратова. Совместно со специалистами лаборатории были отобраны пробы воды в целях определения степени загрязнения. По данным региональной службы спасения, площадь пятна составила 60 кв. метров.

"В настоящий момент нефтяная пленка, обнаруженная в Волге в субботу, ликвидирована", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что причины появления пятна устанавливаются.

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