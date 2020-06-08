В Московском регионе задержали подозреваемых в кражах средств с банковских счетов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Правоохранители задержали четверых подозреваемых в хищении денег у людей через банковские онлайн-приложения с использованием поддельных сим-карт абонентов одного из сотовых операторов. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники, используя поддельные доверенности и документы, удостоверяющие личность, осуществляли перевыпуск сим-карт абонентов одного из сотовых операторов, а затем под видом клиентов заходили в банковские онлайн-приложения и присваивали деньги, которые находились на расчетных счетах потерпевших. "В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона и города Самары полицейскими задержаны четверо подозреваемых: одна женщина и трое мужчин", - сказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ). Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным - в виде подписки о невыезде. При обысках по местам проживания фигурантов обнаружены поддельные документы - водительские удостоверения и паспорт гражданина РФ. Кроме того, изъяты банковские карты, оформленные на подставных лиц, компьютерная техника и сим-карты, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела.

"Имеются основания полагать, что злоумышленники могут быть причастны к совершению нескольких аналогичных преступлений на территории города Москвы. По предварительным данным, общий ущерб превышает миллион рублей", - подчеркнула представитель МВД.