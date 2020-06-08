СК Кубани начал проверку инцидента возле бара, где девушка забралась на полицейскую машину

КРАСНОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Следственные органы в Краснодарском крае организовали доследственную проверку по факту инцидента возле одного из баров в Краснодаре, где девушка прыгала по капоту припаркованной полицейской машины. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник.

Мэр Краснодара Евгений Первышов в ходе заседания оперативного штаба в понедельник прокомментировал инцидент, случившийся в ночь на воскресенье на улице Красной в центре Краснодара. Одна из посетительниц бара, летняя веранда которого возобновила работу в условиях пандемии коронавируса, запрыгнула на припаркованный возле заведения автомобиль ДПС.

"Тот вопиющий случай, который у нас произошел в выходные на улице Красной - это действительно безответственная выходка. Сейчас будут устанавливаться личности участников. Возможно, это гости кубанской столицы", - приводит пресс-служба администрации Краснодара слова Первышова.

Уточняется, что на кадрах видеозаписи запечатлено, как другой посетитель бара применил в отношении сотрудника ДПС физическую силу. В записи в Instagram-аккаунте заведения говорится, что руководство бара приняло решение в связи с инцидентом закрыться до окончания карантина.

"По данному факту следственным отделом по Западному округу города Краснодара незамедлительно организована доследственная проверка. В средствах массовой информации опубликована видеозапись, на которой изображено, как девушка, запрыгнула на капот служебного автомобиля сотрудников полиции, расположенного у одного из кафе на улице Красной города Краснодара, пробежала по его крыше и скрылась", - говорится в сообщении ведомства.