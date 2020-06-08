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Тело новорожденной девочки нашли в мусорном контейнере в Рязани

Следователи проводят проверку

ТАСС, 8 июня. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденной девочки в мусорном контейнере во дворе жилых домов в Рязани. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Рязанской области.

"Днем 8 июня 2020 года в мусорном контейнере, расположенном во дворе домов №5 и 6 по улице Тимуровцев города Рязани, обнаружено тело новорожденной девочки. По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязани следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка, в ходе которой предстоит установить причину смерти младенца, обстоятельства произошедшего, а также личность матери", - говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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