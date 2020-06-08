Прокуратура начала проверку после смерти 72-летнего инвалида в Набережных Челнах

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Прокуратура инициировала проверку после смерти 72-летнего инвалида в инфекционной больнице города Набережные Челны (Татарстан). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

"Мужчина скончался 1 июня в инфекционной больнице Набережных Челнов. По данным регионального Минздрава, челнинец умер из-за тромбоэмболии. Надзорное ведомство даст оценку качеству оказания медицинских услуг, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к указанному объекту социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, поводом для проверки стала жалоба жены 72-летнего инвалида. Женщина сообщила в социальных сетях о проблемах с лечением супруга и невозможностью его перевода в другое медучреждение.