В Брюсселе 37 полицейских получили ранения в ходе погромов

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Почти 40 полицейских получили ранения в Брюсселе в ходе погромов, в которые вылилась акция протеста против расизма и произвола полиции, организованная под лозунгом "Black live matter" ("Жизни черных важны") в воскресенье вечером, сообщил в понедельник телеканал RTBF. Почти все задержанные участники беспорядков отпущены.

"В общей сложности 37 сотрудников полиции получили ранения в ходе столкновений и погромов в районе Матонж. Разгромлены несколько дорогих бутиков в районе Туазон д'Ор. Полиция задержала 239 человек, однако только одному из них будут предъявлены обвинения в краже, остальные отпущены после составления протокола об административном нарушении", - сообщил телеканал.

В манифестации против расизма у Дворца правосудия в центре Брюсселя принимали участие свыше 10 тыс. человек. Акция была разрешена городскими властями, несмотря на то, что в Бельгии по нормам карантина все еще запрещены массовые собрания.

После завершения мирной акции наиболее агрессивные ее участники переместились на улицы квартала Матонж, населенного преимущественно выходцами из Африки. Там к ним присоединились еще несколько сотен человек, затем толпа ринулась громить дорогие магазины на бульварном кольце Брюсселя. Чтобы взять ситуацию под контроль полиции пришлось применить водометы, участники беспорядков забрасывали полицейских камнями и бутылками.