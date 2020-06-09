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CNN: въехавшему на машине в толпу демонстрантов в США предъявили обвинения

В результате происшествия пострадал один человек

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Власти американского штата Вирджиния предъявили обвинения местному жителю Гарри Роджерсу, который въехал на автомобиле в группу участников протестов в Ричмонде. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Один демонстрант пострадал, ему оказали медицинскую помощь на месте. Роджерс был арестован и предстал перед судом в понедельник. Он признался, что является членом ультраправой расистской организации Ку-клукс-клан.

Роджерсу предъявлены обвинения, в том числе в нападении и попытке причинить телесные повреждения. Ему отказано в освобождении под залог. Судебные слушания по делу Роджерса, как ожидается, состоятся в августе.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения.

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