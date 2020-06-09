Двое членов банды Басаева получили длительные сроки за нападение на псковских десантников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух участников банды Шамиля Басаева, которые причастны к нападению на псковских десантников в Чечне, к срокам от 18 до 19 лет в колонии строгого режима. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе суда.

Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279 ("Вооруженный мятеж"), ч. 2 ст. 209 ("Бандитизм") и ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными, Дудиеву назначено наказание в виде 18 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания, Донашеву - 19 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, Дудиев лишен воинского звания рядового запаса и специального звания старшего сержанта полиции, а Донашев - воинского звания рядового запаса. Донашев служил в качестве контрактника в апреле 2000 года с контрактом на 6 месяцев, Дудиев же был уволен из органов внутренних дел в феврале 2017-го. Суд установил, что не позднее декабря 1999 года Дудиев и Донашев вступили в одну из банд под руководством Басаева, действовавших на территории Веденского района Чеченской Республики. Осужденные прошли подготовку в одном из учебных центров, освоили обращение с различными видами стрелкового оружия, боеприпасами и взрывчатыми веществами. В дальнейшем они принимали участие в нападениях, вооруженном мятеже, террористических актах и других преступлениях.

29 февраля 2000 года бандиты были обнаружены в районе села Улус-Керт Шатойского района военнослужащими 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, принимавшей участие в проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. Руководители банды сформировали группу численностью не менее 200 человек, в которую вошли Дудиев и Донашев. Вместе с другими членами банды они совершили нападение на находившихся на высоте 776 военнослужащих 6-й роты. Судом доказано, что Дудиев и Донашев принимали в нападении активное участие, применяя против российских военнослужащих огнестрельное оружие.

Военнослужащие 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чеченской Республики в бою с многократно превосходящими их силами боевиков банды Басаева и наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих. За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.