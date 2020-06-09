Осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат подал ходатайство об отказе от УДО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко, ранее осужденный по делу об организации убийства в 1998 году политика Галины Старовойтовой, подал в суд ходатайство об отказе от условно-досрочного освобождения (УДО), о котором он просил суд ранее. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство Михаила Глущенко об отказе от его ходатайства об УДО", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, заявление Глущенко будет рассмотрено на судебном заседании, где сам осужденный будет присутствовать по видео-конференц-связи. Слушателей на заседание не допустят, так как суды города пока работают в ограниченном режиме из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.

Депутат Госдумы второго созыва Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве городской суд Петербурга 30 июня 2005 года приговорил к срокам от 11 лет до 23,5 года трех человек, в том числе одного из организаторов и непосредственного исполнителя преступления.

В ноябре 2013 года экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Организация преступления" и "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Глущенко заключил сделку со следствием, по условиям которой дал показания против Владимира Барсукова (Кумарина) - лидера тамбовской ОПГ. Летом 2015 года Октябрьский районный суд Петербурга приговорил Глущенко за организацию убийства Старовойтовой к 13 годам лишения свободы. По совокупности с прошлым наказанием он назначил ему 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, несмотря на заключенную сделку со следствием.

Глущенко подал заявление об УДО. Заседание по рассмотрению ходатайство было назначено на 25 мая, однако тогда суд перенес его на 10 июня.