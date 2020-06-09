Полицейские обнаружили деньги, похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске

"Сотрудниками ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из межмуниципального управления МВД России "Красноярское" во время обысков в разных частях города обнаружены и изъяты более 2 миллионов рублей, похищенных во время нападения на инкассаторов 30 мая", - сказала она.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили более 2 млн рублей, похищенных при нападении на инкассаторов в конце мая в Красноярске. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вооруженное нападение на машину инкассаторов было совершено утром 30 мая у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске. Двое инкассаторов получили тяжелые ранения. 8 июня по подозрению в совершении разбойного нападения были задержаны трое местных жителей. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ).

"Полицейскими установлено, что похищенные средства подозреваемые поделили между собой поровну. Предполагаемый организатор упаковал свою долю и долю одного из подельников в размере почти 1,5 млн рублей в сверток. Затем он привез этот сверток своему знакомому на хранение, сообщив, что внутри якобы находятся документы. В результате оперативно-разыскных мероприятий денежные средства изъяты", - сообщила представитель МВД, добавив, что в ходе дальнейших поисковых мероприятий в подвале недостроенного здания в микрорайоне Академгородок обнаружена оставшаяся часть похищенных денег. Как отметила Волк, в этом месте деньги спрятал третий сообщник.

Кроме того, неподалеку, в гаражном массиве полицейские нашли пустые инкассаторские кассеты для денег.