МЧС: в момент обрушения моста под Мурманском уровень воды был ниже критического

МУРМАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Кола под Мурманском, где произошло разрушение железнодорожного моста, на момент обрушения был ниже критической отметки в 400 см и составлял 330 см. Это не позволяет утверждать, что причиной обрушения стал паводок, сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

1 июня в Кольском районе под Мурманском при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост, одна из опор которого была смещена и деформирована из-за паводка. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано.

"В интернете начали появляться новости о том, что в экстренном ведомстве назвали причину обрушения железнодорожного моста на перегоне станций Кола - Выходной, однако вышеуказанная информация не является официальной версией случившегося. Опасным явлением для вышеуказанного участка реки является уровень 400 см, неблагоприятным - 370 см, а в момент обрушения вода была на отметке 330 см. Это не позволяет делать выводы о том, что именно паводок послужил причиной происшествия", - сообщили в региональном МЧС.