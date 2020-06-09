Экс-глава саратовского ГУ МЧС признан невиновным в превышении полномочий

САРАТОВ, 9 июня. /ТАСС/. Суд вынес оправдательный приговор бывшему главе ГУ МЧС по Саратовской области Игорю Качеву, который обвинялся в превышении должностных полномочий при заключении государственных контрактов, сообщили ТАСС в Волжском районном суде города Саратова.

"Качеву вынесен оправдательный приговор в связи с отсутствием состава преступления", - сказала собеседница агентства.

В ноябре 2018 года в пресс-службе МЧС России сообщили, что Качев был задержан в рамках мероприятий по пресечению должностных нарушений коррупционного характера, которые проводятся Главным управлением собственной безопасности МЧС России. Также сообщалось о задержании его заместителя Алексея Власова. Позже Волжский районный суд принял решение отстранить Качева от должности. Позже следователи предъявили обвинение Качеву по факту превышения полномочий при заключении государственных контрактов.

Игорь Качев с 1991 года работал пожарным в 18-й военизированной пожарной части по охране ОАО "Саратовский авиационный завод", в 2012 году занял должность заместителя начальника Главного управления МЧС по Саратовской области, с сентября 2013-го занимал пост начальника регионального ГУ МЧС, награжден медалями "За отвагу на пожаре", "За отличие в ликвидации последствий ЧС", "За разминирование".