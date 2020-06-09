В Калуге возбудили дело против учителя, избившего пятиклассника

ТАСС, 9 июня. Управление МВД по Калуге возбудило уголовное дело против учител школы № 4, ударившего по голове ученика пятого класса. Об этом во вторник сообщила старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепехина.

"Установлено, что преподаватель МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" г. Калуги применил к ученику пятого класса методы, наносящие вред его физическому и психическому здоровью", - сказала она, отметив, что уголовное дело возбуждено по статье "Жестокое обращение с детьми".

Прокуратура провела проверку, обратив внимание на размещенное в соцсетях видео. На записи, предположительно сделанной во второй четверти учебного года, видно, как учитель несколько раз ударил мальчика по голове.

Если вину учителя удастся доказать, ему грозит до трех лет лишения свободы, добавила Лепехина.